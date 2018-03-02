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Рада приняла за основу законопроект об эффективном управлении правами в сфере авторского права
18:19 01.03.2018 |
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона (№7466) об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского и смежных прав.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 244 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, этот документ в случае его утверждения даст возможность реформировать систему коллективного управления в Украине с учетом требований сегодняшнего дня, установить процедуру контроля за деятельностью организаций коллективного управления со стороны субъектов авторского права и смежных прав и государства при необходимости.
"Такие изменения помогут усовершенствовать процесс управления имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав, что приведет к увеличению сборов вознаграждения для творцов, будет способствовать улучшению имиджа Украины на международной арене", - сказано в сопроводительном документе.
В пояснительно записке также отмечается, что проект закона разработан в рамках плана выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Законопроектом предлагают установить порядок и требования для аккредитации и регистрации организаций коллективного управления, особенности наполнения Реестра таких организаций.
Авторы законодательной инициативы предлагают урегулировать вопросы сбора, распределения и выплаты вознаграждения организациями коллективного управления.
В ходе рассмотрения проекта закона на пленарном заседании Рады многие народные депутаты высказали мнение, что законопроект "сырой" и нуждается в существенной доработке ко второму чтению.
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