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Рада приняла в 1-ом чтении законопроект о раскрытии информации в добывающих отраслях
17:44 01.03.2018 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6229 о раскрытии информации в добывающих отраслях.
За соответствующее решение на заседании в четверг проголосовал 231 депутат.
"Законопроект разработан с целью внедрения в Украине Инициативы прозрачности в добывающих отраслях ... Механизм отчетности призван отобразить реальную картину: какие компании получили спецразрешения; кто ими владеет, какая деятельность и где осуществляется; каким образом используются участки, выданные Госгеонедр. Стандарт Инициативы прозрачности в добывающих отраслях фактически согласует нашу деятельность с директивами ЕС о прозрачности и подотчетности", - отметила член парламентского комитета по ТЭК Ольга Белькова представляя документ.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3096-д о дерегуляции разрешительных процедур в сфере нефтегазодобычи.
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