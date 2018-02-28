Профильный комитет рекомендовал Раде принять за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять за основу президентский законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение комитет принял на своем заседании в среду.

Согласно информации, озвученной главой комитета Русланом Князевичем (фракция "Блок Петра Порошенко"), в своем выводе комитет рекомендует парламенту принять за основу "именно президентский законопроект как тот, который внесен надлежащим субъектом права законодательной инициативы".

Кроме того, комитет рекомендовал также поддержать сопутствующий президентский законопроект (№7441) о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщалось, в парламенте зарегистрировано четыре законопроекта об Антикоррупционном суде (№ 7440, 7440-2, 7440-3, 7440-4), один из них - президентский. А также зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О высшем антикоррупционном суде" (№7440-1).

После решения комитета законопроекты могут быть переданы на рассмотрение в сессионный зал парламента.

