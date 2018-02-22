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Кабмин предлагает Раде сократить срок регистрации земучастка с 14 до 7 рабочих дней
13:26 21.02.2018 |
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сократить срок регистрации земельного участка с 14 до 7 рабочих дней.
Соответствующий законопроект был согласован на заседании правительства в среду 21 февраля, передают Українські Новини.
Также в документе прописано, что заявление о внесении данных в Госземкадастр может быть подано в электронной форме через систему Единого государственного портала админуслуг, а регистрирует заявление сертифицированный инженер-землеустроитель с использованием электронной подписи.
Проект закона предусматривает сокращение срока госрегистрации земучастка с 14 до 7 рабочих дней.
Также в нем прописано, что государственный кадастровый регистратор формирует поземельные книги на земучастки в бумажной и электронной формах.
Также предлагается внедрить осуществление Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра постоянного мониторинга внесения ведомостей в Государственный земельный кадастр государственными кадастровыми регистраторами и сертифицированными инженерами- землеустроителями.
Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта будет способствовать децентрализации полномочий в сфере ведения Госземкадастра.
Как сообщали Українські Новини, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра зарегистрировала в земельном кадастре 133,776 тыс. земельных участков с начала 2018 года.
По состоянию на конец декабря 2017 года наполненность кадастра составила 73% от общей площади земельных участков.
Национальная кадастровая система функционирует с 1 января 2013 года.
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