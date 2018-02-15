Порошенко спустя 10 месяцев подписал закон о корпоративном договоре

Президент Петр Порошенко спустя 10 месяцев подписал закон, который вводит законодательное определение договора между акционерами (корпоративного договора).

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.

Закон был принят парламентом 23 марта 2017 года и направлен на подпись Порошенко 3 апреля 2017 года.

В четверг Президент вернул закон со своей подписью.

Согласно закону, договором между акционерами признается договор, предметом которого является реализация акционерами-владельцами простых и привилегированных акций прав на акции и/или прав по акциям, предусмотренных законодательством, уставом и другими внутренними документами общества.

Участники общества с ограниченной ответственностью или акционеры акционерного общества вправе заключить между собой договор, согласно которому они обязуются реализовывать свои корпоративные права способом, предусмотренным таким договором, или воздерживаться от их реализации, согласованно совершать другие действия, связанные с управлением обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных в договоре обстоятельств, или воздерживаться от отчуждения таких долей до наступления определенных в договоре обстоятельств.

При этом договор между акционерами не может обязывать его стороны голосовать согласно указаниям органов общества, определять структуру органов общества и их компетенцию (кроме случаев, когда стороной договора является входящее в состав руководствующих органов лицо), а условия корпоративного договора, противоречащие этой норме закона являются ничтожными (не имеют юридической силы).

С целью выполнения обязательств, возникающих из договора между акционерами, сторона, которую представляют, может указать в доверенности, выданной своему представителю, о том, что эта доверенность не может быть отменена до окончания срока доверенности или может быть отменена только в случаях, предусмотренных в доверенности (безотзывная доверенность), либо после прекращения обязательства, для выполнения которого она выдана.

Безотзывная доверенность должна быть нотариально заверена.

Кроме того, в законе содержится законодательное определение опционного договора, согласно которому одна сторона вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий (в том числе уплатить все денежные средства или принять имущество) и при этом, если первая сторона не заявит требование в указанный срок, действие опционного договора прекращается.

Закон также содержит правку, согласно которой корпоративные договора между акционерными обществами, в которых государство владеет от 25% акций, будут регулироваться отдельным законом.

Как сообщали Українські Новини, Рада ввела законодательное определение договора между акционерами (корпоративного договора).