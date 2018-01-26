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Кабмин предлагает Раде утвердить подачу заявок на патенты в электронной форме
18:45 26.01.2018 |
Кабинет министров одобрил два законопроекта об интеллектуальной собственности, которые предлагают унормировать подачу заявок на патенты в электронной форме и содержат меры против патентного троллинга.
Правительство на заседании в четверг одобрило разработанные Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав", а также "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны изобретений и полезных моделей".
"Законопроект закрепляет за работодателем имущественные права на созданную ІТ-специалистом, который работает по трудовому договору, если другое не предусмотрено договором. Это хороший сигнал для ІТ-компаний", - отметил первый вице-премьер - министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя законопроект, который урегулирует вопросы авторского права.
Законопроект, регулирующий правоохрану изобретений, предполагает усовершенствование механизма заявок в "Укрпатенте" и внедрения принципа "post-grat opposition", то есть возможности определения прав на изобретение и полезную модель недействительным в административном порядке после выдачи патента, если таковой был получен с нарушением авторского права или не является полезной моделью, пояснил заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук. По его словам, указанный документ дополняет уже зарегистрированный в парламенте законопроект о деятельности организаций коллективного управления (ОКУ).
Каждый из этих двух законопроектов выполняет обязательства Украины согласно Соглашению об ассоциации, подчеркнул М.Титарчук.
"В промышленной собственности мы, наконец, нашли действенный механизм избегания патентного троллинга. Хватит патентовать очевидные вещи... Подача заявок в электронной форме позволит упростить сам процесс и сделать его более прозрачным", - добавил он.
В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) создать комиссию по верификации патентных прав, которая бы провела инвентаризацию таковых.
"У нас есть патенты, закрепленные за разными учреждениями, но плата за эти патенты собирается неэффективно. Занижается в десятки раз", - сказал он.
Как сообщалось, Кабмин отправил на рассмотрение парламента два законопроекта о защите прав интеллектуальной собственности.
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