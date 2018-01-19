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С нотариусов сняли ответственность за несоблюдение безналичной формы расчета при сделках купли-продажи имущества
17:36 18.01.2018 |
С нотариусов сняли ответственность за несоблюдение безналичной формы расчета при сделках купли-продажи имущества, в том числе недвижимости.
Такое разъяснение дала Нотариальная палата Украины.
Отныне, нотариусы не обязаны, как ранее, проверять факт расчета, например, требовать от покупателя платежку о перечислении денег на счет продавца. Достаточно пункта в договоре купли-продажи, что расчет произведен до подписания сделки.
При этом требование проводить все сделки, превышающие 50 тыс. грн. по безналичному расчету, никуда не делось. Но, в большинстве случаев, контролирующие органы сделку проверят только по наводке одного из ее участников.
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