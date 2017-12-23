Рада ввела автоматические индикаторы рисков для госзакупок

Верховная Рада ввела автоматические индикаторы рисков для государственных закупок.

За принятие соответствующего законопроекта №4738-д от 30 марта в целом проголосовали 226 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается изменение определения мониторинга закупок как "наблюдательной функции" на определение мониторинга закупки в виде "предварительного контроля", во время которого орган государственного финансового контроля должен сообщать заказчику о нарушениях, которые допускаются при проведении закупки.

Также законопроектом предлагается введение автоматических индикаторов рисков, что обеспечит возможность автоматически осуществлять выбор процедуры закупки, содержащей признаки нарушений законодательства в сфере закупок, исчерпывающего перечня оснований для проведения мониторинга закупок.

Это позволит урегулировать вопрос полномочий органа государственного контроля о принятии решения о начале мониторинга закупки при наличии одного или нескольких таких оснований и обязательной публикации информации в электронной системе закупок о начале и окончании мониторинга, о результатах его проведения, об обмене информацией между органом государственного финансового контроля и заказчиком на всех этапах проведения мониторинга.

Также законопроект вводит принцип невмешательства контролирующего органа в процесс проведения закупок, что позволит не затягивать процесс закупки.

Признаки нарушений, согласно законопроекту, предлагается выявлять на основании данных автоматических индикаторов рисков, информации, полученной от органов власти, сообщений в средствах массовой информации, выявленных органом государственного финансового контроля признаков нарушений законодательства в электронной системе закупок.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде не распространять действие закона о государственных закупках на случаи, если предметом закупки являются услуги советника по продаже акций государственных банков.