Рада приняла закон об аудите финотчетности и аудиторской деятельности

Верховная Рада в среду 229-ю голосами при необходимом минимуме в 226 приняла закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" (№6016-д).

"Указанный законопроект разработан с целью приведения норм национального законодательства в сфере аудиторской деятельности в соответствие с законодательством Европейского Союза, в частности с положениями Директивы 43 и Регламента 537 2014 года", – отметила, представляя документ, глава налогового комитета Нина Южанина.

Она сообщила, что в ходе доработки ко второму чтению было решено отложить срок вступления этого закона с 1 мая на 1 октября 2018 года.

Документ, в том числе, внедряет институт общественного надзора за аудиторской деятельностью, который возлагается на Орган общественного надзора, состоящего из совета по надзору за аудиторской деятельностью и инспекции по обеспечению качества.

"Орган общественного надзора будет осуществлять надзор за выполнением Аудиторской палатой Украины делегированный ей полномочий", - указано в законе.

Кроме того, предусмотрено, что в случае систематического невыполнения Аудиторской палатой решений Органа общественного надзора, последний вправе инициировать созыв внеочередного собрания аудиторов с целью досрочного прекращения полномочий членов совета Аудиторской палаты.

Финансирование деятельности Органа общественного надзора будет осуществляться за счет взносов субъектов аудиторской деятельности, размер которых будет определяться на основании каждого соглашения о предоставления услуг предприятиям, представляющим общественный интерес.

Субъекты аудиторской деятельности, в частности, должны будут уплачивать фиксированный взнос в размере трех минимальных заработных плат по каждому аудиторскому заключению таким предприятиям, а также взнос в процентах от суммы вознаграждения по соглашению о предоставлении аудиторских услуг предприятиям, представляющим общественный интерес.

Согласно закону, совет по надзору при Органе общественного надзора состоит из семи человек: по одному представителю от органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере бухгалтерского учета и аудита, Национального банка Украины, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомфинуслуг, а также трех непрактикующих лиц, отбираемых на открытом конкурсе.

Инспекцию по обеспечению качества при Органе общественного надзора возглавляет исполнительный директор, назначаемый советом по надзору.

Уже после результативного голосования спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что к нему поступили жалобы о якобы фактах неперсонального голосования за закон, поэтому после рассмотрения другого текущего вопроса он вновь поставит проект №6016-д на голосование для подтверждения.

Затем первый заместитель главы комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Павел Пинзенык сообщил, что вместо переголосования, недовольные депутаты должны зарегистрировать постановление об отмене закона, который и будет вынесено в парламентский зал.