Рада изменила порядок налогообложения дивидендов плательщиков единого налога

Верховная Рада изменила порядок налогообложения дивидендов, которые выплачиваются плательщиками единого налога, в том числе аграриями, в пользу собственников.

Соответствующие изменения предусмотрены принятым во втором чтении законом о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (№6776-д), большая часть которых должна вступить в силу с 1 января 2018 года.

"Законопроект предполагает изменение подхода к налогообложению дивидендов, которые выплачиваются плательщиками единого налога. Так, предусматривается освобождение "единщиков" от авансового взноса по налогу на прибыль при выплате дивидендов. Вносятся изменения в ст. 297 Налогового кодекса в отношении обязанности плательщиков единого удерживать налог на доходы нерезидентов (так называемый "налог на репатриацию") при выплате нерезидентам-юрлицам доходов, источником происхождения которых является Украина", - сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" партнер, руководитель отдела налогообложения и юридических услуг компании Ernst & Young в Украине Владимир Котенко.

Он также отметил, что решение не применять к плательщикам единого налога авансовый взнос по налогу на прибыль при выплате дивидендов выглядит логичным, так как они не являются плательщиками указанного налога.

"Теперь дивиденды, полученные от плательщиков единого налога украинскими акционерами, будут облагаться налогом на общих основаниях. До этого полученные дивиденды не облагались налогом из-за специальных положений Налогового кодекса, которые планируется отменить одновременно с отменой авансового взноса для плательщиков единого налога. Если акционером или участником предприятия, уплачивающего единый налог, является нерезидент, то при выплате дивидендов акционеру-нерезиденту налогоплательщик должен уплатить налог на доходы нерезидентов - по ставке 15% либо предусмотренной соответствующей конвенцией об избежании двойного налогообложения", - прокомментировал В.Котенко.

"Указанные изменения будут релевантны для всех плательщиков единого налога, выплачивающих дивиденды своим акционерам, в том числе для налогоплательщиков-аграриев, которые имеют в составе своих акционеров как резидентов, так и нерезидентов", - отметил он.

Ряд правок в Налоговый кодекс также касается уточнения правил трансфертного ценообразования (ТЦО).

"Правками в отношении ТЦО планировалось уточнить не только определение связанных лиц, но и порядок отнесения операций к так называемым "контролируемым", другие технические детали. Однако будут ли успешны попытки изменить правила с целью борьбы с уклонением от уплаты налогов в этой сфере, покажет практическое внедрение и применение соответствующих норм", - считает эксперт.

"До текущего времени нельзя было говорить о больших успехах инструментария ТЦО в борьбе с уклонением от налогообложения. Не было значительного количества доначислений за нарушения в сфере ТЦО. При этом налогоплательщиками декларировались достаточно незначительные суммы самостоятельных ТЦО корректировок", - пояснил В.Котенко.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла правки в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, предусматривающий увеличение акцизов на табачные изделия на 29,7%, ставок экологического налога - на 11,2%, рентной платы (кроме добычи полезных ископаемых) - на 16,8%.

Закон также предусматривает ввоз электромобилей без уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов на пять лет и понизила до 6% и 12% ренту на газ из новых скважин (соответственно глубиной свыше 5 км и до 5 км), а также ввела 24-месячную отсрочку на уплату НДС при импорте оборудования.

