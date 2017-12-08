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Рада урегулировала налогообложение операций с программным обеспечением
14:16 08.12.2017 |
Верховная Рада внесла правки в Налоговый кодекс Украины (законопроект №6776-д), введя определение операций с программной продукцией, платежи по которым не считаются роялти, и закрепив положения обобщающей налоговой консультации от 2013 года об освобождении обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операций по поставке программной продукции.
"За три года сложилась практика, когда налоговая одни и те же отношения трактовала по-разному. В одних случаях говорилось, что это лицензионный платеж, соответственно (облагалось как) роялти, в других - называлось продажей программного обеспечения, не облагаемой НДС", - пояснила необходимость правок их автор народный депутат Татьяна Острикова (фракция "Объединение "Самопомощь") агентству "Интерфакс-Украина".
Она напомнила, что в 2013 году в переходные положения Налогового кодекса была внесена норма, которой предусматривалось освобождения от НДС операций по поставке программной продукции, однако ряд вопросов оставался неурегулированным даже после обобщающей консультации.
"Были такие странные случаи, когда от дистрибутора к реселлеру софт переходил без НДС, а от реселлера к конечному потребителю - с НДС и наоборот", - привела пример Т.Острикова.
Она пояснила, что когда в цепочке есть компания-правообладатель, дистрибутор ее программного обеспечения (ПО), реселлер и конечный потребитель, то лицензионный договор заключается только между правообладателем и конечным потребителем. В то же время между компанией-правообладателем, дистрибутором и реселлером лицензионных отношений нет, как и нет передачи авторского права, а значит, их отношения и те платежи, которых проходят между ними, не могут считаться роялти.
"Потому в этом году мы с юристами подготовили эти поправки в закон, которые никоим образом не расширяют понятие этой льготы, а просто приводят прописанные нормы из подзаконных актов налоговой в закон для того, чтобы у налоговой был одинаковый подход ко всем операциям по поставке программной продукции в виде программного обеспечения", - отметила Т.Острикова.
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