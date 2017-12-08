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Венецианская комиссия рекомендует продлить переходной период до полноценного применения статьи о языке обучения
Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рекомендует Украине продлить переходной период до полноценного применения статьи о языке обучения в законе "Об образовании", сообщают в украинском Министерстве образования и науки со ссылкой на выводы Комиссии от 8 декабря.
"Одна из важных рекомендаций Комиссии - удлинить переходный период для имплементации статьи. Так, в настоящее время закон "Об образовании" указывает, что полноценно в силу языковая статья должна вступить в 2020 году", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования Украины, обнародованном в пятницу днем.
В Минобразования соглашаются, что с педагогической точки зрения продолжение переходного периода является обоснованным, и полностью поддержат эту рекомендацию.
"Комиссия также подчеркнула, что Украина должна максимально широко использовать возможности пункта 4 статьи 7, что Минобразования и планирует сделать", - говорится в сообщении.
Данный пункт предусматривает, что в учебных заведениях в соответствии с образовательной программы могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя или более языками - государственном языке, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.
Как сообщалось, 28 сентября вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
Министерство иностранных дел Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию.
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