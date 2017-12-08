Рада отменила НДС и акциз на импорт электромобилей до 2023

Верховная Рада освободила от обложения налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом операции по ввозу на таможенную территорию Украины электромобилей до 2023 года.

За законопроект № 6776д в целом проголосовало 252 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно закону, временно до 31 декабря 2022 года освобождаются от налогообложения акцизным налогом операции по ввозу на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Кроме того, временно, до 31 декабря 2022 года, освобождаются от обложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины и по дальнейшей поставке на таможенной территории транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями, операции по поставке услуг по перевозке пассажиров на такси, оснащенного только электрическим двигателем, а также предоставление пассажирского транспорта в аренду (лизинг, прокат, перевозки по заказу) в случае, если такие транспортные средства оснащены исключительно электрическим двигателем.

Как сообщали Українські Новини, в январе-октябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года продажи электромобилей в Украине увеличились в 3,27 раза до 2 225 единиц.