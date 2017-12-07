Рада отменила норму о сокращении количества прокуроров с 2018 года

Верховная Рада приняла за основу и в целом закон, который отменяет ранее принятую норму о сокращении с 2018 года количества прокуроров до 10 тыс человек, тогда как общее число сотрудников органов прокуратуры должно составлять 15 тыс. человек.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в первом чтении и в целом закон (№7160) о внесении изменений в закон о прокуратуре относительно оптимизации численности сотрудников органов прокуратуры поддержали 229 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

При этом во время обсуждения инициативы некоторые парламентарии отмечали, что законопроект рассматривают в первом чтении. После этого спикер перед голосованием озвучил, что ставит на голосование документ за основу и в целом. Однако на сайте парламента некоторое время после голосования было указано, что документ принят за основу. Впоследствии эта информация была изменена на формулировку, что проект закона утвержден в целом.

Закон исключает из ст.14 норму о том, что с 1 января 2018 года количество прокуроров должно сократиться до 10 тыс человек. В то же время предлагают оставить лишь ту часть этой статьи, которая гласит, что численность сотрудников органов прокуратуры составляет не более 15 тыс. человек.

"Сегодня общая численность прокуроров составляет (согласно законодательству может составлять – ИФ) порядка 15 тыс. В законе, который мы приняли ранее, определили, что именно прокуроров должно быть не менее 10 тыс. Прокуратура предлагает в пределах общей численности дать возможность генеральному прокурору самостоятельно определять, сколько будет прокуроров, сколько следователей, других сотрудников", - сказал член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Юрий Мирошниченко ("Оппозиционный блок") с трибуны парламента во время обсуждения документа.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, положение статьи о сокращении количества прокуроров появилось в июле 2015 года.

В сопроводительном документе сказано, что по состоянию на октябрь 2017 года количество прокуроров составляет 11 313 человек, из общего числа сотрудников в 15 тыс человек.

Авторы закона поясняют, что если количество прокуроров сократится до 10 тыс., как предполагает законодательство, с 2018 года, то есть на 1313 человек, это "неминуемо приведет к увеличению и до того неоправданной нагрузки на них".

После голосования пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что он "приветствует решение Верховной Рады Украины об отмене сокращения численного состава органов прокуратуры и считает это действительно государственнической позицией".