Финансовые новости
- |
- 06.12.17
- |
- 19:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
БПП и "Народный фронт" предлагают дать Раде право отправлять в отставку руководство НАБУ, САП, НАПК и ГБР
Руководители фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" Артур Герасимов и Максим Бурбак внесли в Верховную Раду проект закона, который предусматривает наделение парламента полномочиями выражать недоверие и, как следствие, отправлять в отставку руководителей ряда новосозданных антикоррупционных органов.
"Верховная Рада может выразить недоверие директору Государственного бюро расследований, заместителю генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директору Национального антикоррупционного бюро Украины, члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, влечет отставку с должности", - говорится в тексте законопроекта №7362 авторства М.Бурбака и А.Герасимова, внесенного в парламент 6 декабря.
По задумке лидеров фракций, вопрос о выражении недоверия руководителям перечисленных органов может быть внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины президентом Украины, Кабинетом министров Украины и по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.
Законопроектом предлагается внести изменения в законы "О регламенте Верховной Рады Украины", "О прокуратуре", "О Государственном бюро расследований", "О предотвращении коррупции", "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и предусмотреть право Верховной Рады рассматривать вопрос о выражении недоверия руководству вышеупомянутых органов.
В пояснительной записке к проекту закона авторы обосновывают необходимость его принятия тем, что "в случаях грубого нарушения законности, крайне неэффективной и некомпетентной деятельности органов, призванных обеспечивать правопорядок в Украине, специализированных антикоррупционных органов, что может привести к несоблюдению прав и свобод человека, представляется целесообразным предусмотреть право Верховной Рады Украины, как представительного органа всего украинского народа, рассматривать вопрос о выражении недоверия руководству вышеупомянутых органов".
В настоящее время законодательная инициатива направлена на рассмотрение профильного комитета.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему ООН урезает гумпомощь Донбассу
|В Украине запущена система онлайн регистрации договоров аренды сельхозземли
|Многие инвесторы считают рынок биткоина одной из величайших возможностей для игры на понижение из когда-либо существовавших
|Луценко против Саакашвили. Кто победит в пиар-войне
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|БПП и "Народный фронт" предлагают дать Раде право отправлять в отставку руководство НАБУ, САП, НАПК и ГБР
|Нефть дешевеет 6 декабря на данных о росте запасов бензина в США, Brent торгуется у $62,5 за баррель
|В Украине 6 декабря незначительно изменились розничные цены на автогаз
|Кабмин одобрил создание национальной угольной компании
|В Украине запущена система онлайн регистрации договоров аренды сельхозземли
|Автогаз подорожал в некоторых сетях на 1-34 коп./л
Это интересно
|3 главные финансовые ошибки молодых людей
|Samsung раздумывает над смартфоном с полностью закруглённым дисплеем
|Немецкий автоэксперт: Будущее электромобилей Tesla туманно
|Британский банк Barclays прекратил предлагать клиентам антивирус Касперского
|Volkswagen выпустит полностью электрический кроссовер в 2020 году
|Lincoln переименовал кроссовер MKX в Nautilus
|Subaru представила пятиметровый восьмиместный кроссовер