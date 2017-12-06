Руководители фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" Артур Герасимов и Максим Бурбак внесли в Верховную Раду проект закона, который предусматривает наделение парламента полномочиями выражать недоверие и, как следствие, отправлять в отставку руководителей ряда новосозданных антикоррупционных органов.

"Верховная Рада может выразить недоверие директору Государственного бюро расследований, заместителю генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директору Национального антикоррупционного бюро Украины, члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, влечет отставку с должности", - говорится в тексте законопроекта №7362 авторства М.Бурбака и А.Герасимова, внесенного в парламент 6 декабря.

По задумке лидеров фракций, вопрос о выражении недоверия руководителям перечисленных органов может быть внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины президентом Украины, Кабинетом министров Украины и по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы "О регламенте Верховной Рады Украины", "О прокуратуре", "О Государственном бюро расследований", "О предотвращении коррупции", "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и предусмотреть право Верховной Рады рассматривать вопрос о выражении недоверия руководству вышеупомянутых органов.

В пояснительной записке к проекту закона авторы обосновывают необходимость его принятия тем, что "в случаях грубого нарушения законности, крайне неэффективной и некомпетентной деятельности органов, призванных обеспечивать правопорядок в Украине, специализированных антикоррупционных органов, что может привести к несоблюдению прав и свобод человека, представляется целесообразным предусмотреть право Верховной Рады Украины, как представительного органа всего украинского народа, рассматривать вопрос о выражении недоверия руководству вышеупомянутых органов".

В настоящее время законодательная инициатива направлена на рассмотрение профильного комитета.

