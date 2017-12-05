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Рада ратифицировала соглашение с фондом международного развития ОПЕК о поощрении и защите инвестиций
12:27 05.12.2017 |
Верховная Рада ратифицировала соглашение с фондом международного развития Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о поощрении и защите инвестиций.
За принятие законопроекта №0161 проголосовало 228 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Данное соглашение было подписано 26 мая.
Как сообщали Українські Новини, Рада одобрила присоединение Украины к уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).
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