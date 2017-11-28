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Текст закона о судебной реформе опубликован и вступает в силу со дня начала работы Верховного Суда
13:35 28.11.2017 |
Закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве и другие законодательные акты Украины (законопроект №6232) опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" 28 ноября.
Закон вступает в силу со дня начала работы Верховного Суда, определенного решением его пленума, за исключением ряда изменений - в часть третью статьи 82, пункты 4,6 части первой статьи 106, статьи 133, 147, 152, 155 раздела ХІІ закона "О судоустройстве и статусе судей", а также изменений в закон "О высшем совете правосудия", которые вступают в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщалось, Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла в целом закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве и другие законодательные акты Украины (законопроект №6232).
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал данный закон 30 октября, президент Украины Петр Порошенко - 22 ноября.
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