Финансовые новости
- |
- 22.11.17
- |
- 15:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Порошенко подписал закон о судебной реформе
15:31 22.11.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты (законопроект №6232), который обеспечит завершение судебной реформы.
Как сообщает в среду пресс-служба президента Украины, этим законом вводятся новые правила судебного процесса в гражданском, хозяйственном, административном судопроизводстве, а также вносятся некоторые изменения в правила уголовного процесса.
"Законопроект был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой. Это наиболее комплексное реформирование процессуального законодательства за последние 26 лет", - сказано в сообщении на сайте президента Украины.
Как отмечается, нормы этого закона расширяют способы судебной защиты и средства доказывания в судебном процессе, обеспечивают его открытость и прозрачность, добросовестность пользования процессуальными правами, компенсацию судебных расходов, разумные сроки рассмотрения дел и правовую определенность и т.д.
Также предусмотрено внедрение системы "электронного суда", которая упростит коммуникацию с судом и уменьшит расходы на содержание судебной системы.
"Изменения, которые вводятся, должны обеспечить эффективное, быстрое и удобное рассмотрение дел в суде. Новые правила судебного процесса будут способствовать более действенной защите прав и свобод граждан и предпринимателей, обращающихся в суд", - отметил заместитель главы Администрации президента Украины и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов.
Как сообщалось, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты (законопроект №6232).
Одним из основных новшеств закона является определение Верховного суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел. Ко второму чтению в данный законопроект было подано 4383 правки, которые Верховная Рада рассматривала на протяжении трех пленарных недель.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал данный закон 30 октября.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин предусмотрел проверку состояния арендованного земучастка сельхозназначения в типовом договоре аренды земли
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин ввел обязательный гарантийный взнос для участников конкурса по аренде госимущества
|Менты Корнета захватили прокуратуру ЛНР. Арестовано более 20 человек
|Спецоперация украинских сил: На Светлодарской дуге освобождены от "ДНР" несколько поселков
|ГФС изменила критерии оценки степени рисков для остановки регистрации налоговых накладных
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Порошенко подписал закон о судебной реформе
|Нефть ускорила рост 22 ноября, Brent торгуется выше $63 за баррель
|Кабмин предусмотрел проверку состояния арендованного земучастка сельхозназначения в типовом договоре аренды земли
|Кабмин ввел обязательный гарантийный взнос для участников конкурса по аренде госимущества
|Кабмин утвердил порядок распоряжения имуществом "Укрзализныци"
|Кабмин создал новый набсовет "Нафтогаза" с гражданами Британии, США, Канады и Франции
Это интересно
|Умение лгать, говоря правду - куда оно ведет мир
|Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
|Alibaba купит долю в сети китайских гипермаркетов Sun Art Retail Group за $2,9 млрд
|Испарительная камера в системе охлаждения смартфонов может появиться в 2019 году
|Наркоман, алкоголик, убийца, IT-бизнесмен? Как начиналась история создателя антивируса McAfee. И закончилась
|Турецкая полиция поймала банду похитителей владельцев биткоинов
|Грузовик Tesla Semi сможет разгоняться до 96 км/ч за 5 с, а его запас хода составит 800 км