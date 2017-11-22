Порошенко подписал закон о судебной реформе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты (законопроект №6232), который обеспечит завершение судебной реформы.

Как сообщает в среду пресс-служба президента Украины, этим законом вводятся новые правила судебного процесса в гражданском, хозяйственном, административном судопроизводстве, а также вносятся некоторые изменения в правила уголовного процесса.

"Законопроект был разработан Советом по вопросам судебной реформы с учетом предложений украинских и международных экспертов и призван привести украинские правила судебного процесса в соответствие с лучшей европейской и международной практикой. Это наиболее комплексное реформирование процессуального законодательства за последние 26 лет", - сказано в сообщении на сайте президента Украины.

Как отмечается, нормы этого закона расширяют способы судебной защиты и средства доказывания в судебном процессе, обеспечивают его открытость и прозрачность, добросовестность пользования процессуальными правами, компенсацию судебных расходов, разумные сроки рассмотрения дел и правовую определенность и т.д.

Также предусмотрено внедрение системы "электронного суда", которая упростит коммуникацию с судом и уменьшит расходы на содержание судебной системы.

"Изменения, которые вводятся, должны обеспечить эффективное, быстрое и удобное рассмотрение дел в суде. Новые правила судебного процесса будут способствовать более действенной защите прав и свобод граждан и предпринимателей, обращающихся в суд", - отметил заместитель главы Администрации президента Украины и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов.

Как сообщалось, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты (законопроект №6232).

Одним из основных новшеств закона является определение Верховного суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел. Ко второму чтению в данный законопроект было подано 4383 правки, которые Верховная Рада рассматривала на протяжении трех пленарных недель.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал данный закон 30 октября.

