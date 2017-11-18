Минюст намерен ввести электронный арест банковских счетов

Министерство юстиции инициирует введение процедуры электронного ареста банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Как сообщается, в качестве примера, ведомство рассмотрело опыт Хорватии.

Так, после введения в этой стране электронного ареста средств существенно улучшилась ситуация с исполнением судебных решений. С начала 2011 года из 8,1 млн документов о взыскании средств на общую сумму 39,7 млрд евро количество исполненных документов составило почти 7 млн документов (82%) на сумму более 23 млрд евро (58%).

В результате, через несколько лет после введения электронного ареста средств по оценкам, составленным для доклада Всемирного банка "Ведение бизнеса-2017", Хорватия поднялась с 52 на 7 место.

Что касается Украины, то введение такой процедуры позволит сделать работу частных судебных исполнителей более эффективной.

По данным Минюста, сейчас 73 человека включены в Единый реестр частных исполнителей Украины и уже начали свою работу.

Напомним, 15 сентября следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски в помещении департамента Государственной исполнительной службы (ГИС) в рамках дела по факту завладения имуществом ПАО "Укрнафта".