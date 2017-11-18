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Минюст намерен ввести электронный арест банковских счетов
22:21 17.11.2017 |
Министерство юстиции инициирует введение процедуры электронного ареста банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Как сообщается, в качестве примера, ведомство рассмотрело опыт Хорватии.
Так, после введения в этой стране электронного ареста средств существенно улучшилась ситуация с исполнением судебных решений. С начала 2011 года из 8,1 млн документов о взыскании средств на общую сумму 39,7 млрд евро количество исполненных документов составило почти 7 млн документов (82%) на сумму более 23 млрд евро (58%).
В результате, через несколько лет после введения электронного ареста средств по оценкам, составленным для доклада Всемирного банка "Ведение бизнеса-2017", Хорватия поднялась с 52 на 7 место.
Что касается Украины, то введение такой процедуры позволит сделать работу частных судебных исполнителей более эффективной.
По данным Минюста, сейчас 73 человека включены в Единый реестр частных исполнителей Украины и уже начали свою работу.
Напомним, 15 сентября следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски в помещении департамента Государственной исполнительной службы (ГИС) в рамках дела по факту завладения имуществом ПАО "Укрнафта".
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