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Рада поддержала ввод плана объединенной территориальной громады
21:21 16.11.2017 |
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект (№6403) о внесении изменений в закон "О регулировании градостроительной деятельности", упрощающий пространственное планирование на местах путем введения плана объединенной территориальной громады (ОТГ) вместо нескольких документов.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение поддержали 257 депутатов при необходимо минимуме в 226 голосов.
"Этот законопроект меняет подход к разработке градостроительной документации: он вводит новый вид документации по пространственному планированию - план объединенной территориальной общины", - сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
Согласно проекту, территория ОТГ станет объектом градостроительства на местном уровне.
По словам Л.Парцхаладзе, разработка плана ОТГ вместо двух документов - схемы планирования территории общины и генеральных планов населенных пунктов - значительно упростит процесс градостроительного проектирования и уменьшит финансовую нагрузку на бюджеты ОТГ.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, он также расширит полномочия органов местного самоуправления по регулированию застройки и позволит сократить сроки на разработку и утверждение документации. Кроме того, законопроект предусматривает создание Государственного реестра документации по пространственному планированию на региональном и местном уровнях, что упростит доступ к документации инвесторам и общественности, поясняют его авторы.
Кроме того, документ предполагает введение термина "документация по пространственному планированию" вместо "градостроительной документации", исключает некоторые понятия ("генеральная схема планирования", "генеральный/детальный план населенного пункта", "зонинг"), а также вводит новые понятия: "пространственное планирование", "градостроительные нужды", "комплексы застройки", "общие интересы", "функциональное назначения территории".
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