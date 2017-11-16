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Рада приняла за основу законопроект об аудите финотчетности и аудиторской службе
15:09 16.11.2017 |
Верховная Рада приняла в первом чтении (за основу) законопроект об аудите финансовой отчетности и аудиторской службе.
За принятие в первом чтении законопроекта №6016-д проголосовали 228 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно тексту документа, нововведения должны вступить в силу с 2018 года.
По словам госсекретаря Министерства финансов Евгения Капинуса, законопроект был поддержан Всемирным банком, Еврокомиссией и многими международными экспертами.
"Это важный документ для привлечения кредитных ресурсов в нашу экономику", - сказал он в ходе обсуждения документа.
По словам председателя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, численность аудиторов в Украине на пике роста достигала пяти тысяч, а на данный момент это число достигает 2,4 тыс. аудиторов.
"В стране есть большое недоверие к выводам аудиторов... Многие говорят, что некоторые аудиторские фирмы просто штампуют свои отчеты, не подкрепляя их исследованиями, безответственно", - сказала она, представляя законопроект.
По словам Южаниной, законопроект предполагает публикацию в Интернете большими и средними предприятиями, которые представляют общественный интерес, отчетности и аудиторского вывода, что повысит прозрачность работы аудиторов.
Законопроект имеет целью повысить качество аудиторских услуг в Украине путем совершенствования системы регулирования аудиторской деятельности в соответствии с международными стандартами.
Предусмотрено создание принципиально нового органа общественного надзора за аудиторской деятельностью.
Как сообщали Українські Новини, в феврале текущего года Кабинет Министров внес в Верховную Раду проект закона об аудите финансовой отчетности и аудиторской службе.
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