Рада приняла во втором чтении президентский законопроект о сельской медицине

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении внесенный президентом Украины законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (законопроект №7117).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий проект закона (№7117) в редакции, одобренной комитетом Верховной рады по вопросам здравоохранения, проголосовали 280 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Как отметила глава парламентского комитета по здравоохранению Ольга Богомолец, "если деньги, которые выделяются на реализацию положений этого закона, не будут разворованы, то уже в скором времени мы увидим улучшение медицинского обслуживания в сельской местности".

Ранее сообщалось, что законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности был проголосован в первом чтении 19 октября.

Изменения в бюджет Украины 2017 года предусматривают выделение 4 млрд грн для мероприятий, направленных на развитие медицины в сельской местности. Проект госбюджета на 2018 год - еще 1 млрд грн.

По словам заместителя руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Сергея Березенко, эти средства позволят построить в сельской местности около 4 тыс. современных амбулаторий по Украине по единому проекту. Проект будет также предусматривать жилье для сельских врачей.

Законопроект №7117 предусматривает, обеспечение в сельской местности медиков служебным жильем и транспортом, а также создание возможностей для получения образования и повышения квалификации.

Кроме того, законопроект предлагает определить, что приоритетом также является развитие телекоммуникационной инфраструктуры, включая обеспечение сельских медучреждений широкополосным доступом к интернету и программным обеспечением для функционирования электронной системы здравоохранения и внедрения телемедицины, ранее анонсированной президентом.

