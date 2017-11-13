ЖЭКи хотят заставить предоставлять квитанции за коммунальные услуги в электронном виде

Поставщиков коммунальных услуг обяжут предоставлять потребителям счета в электронном виде. Соответствующие предложения закреплены в законопроекте № 7270, поданном в Верховную Раду.

Исполнитель должен будет напрямую или через организацию, принимающую платежи от населения, выставить потребителю электронный счет (инвойс), указав в нем всю необходимую информацию для оплаты услуги. При этом бумажные квитанции, которые сейчас являются для большинства украинцев основным платежным документом при оплате коммунальных услуг, можно будет и не рассылать.

Печатать квитанции нормы законопроекта не запрещают, но делать это исполнитель коммунальных услуг должен будет только по требованию потребителя. При этом законотворцы не стали ограничивать фантазию поставщиков, позволив уведомлять украинцев о потребленных услугах и их стоимости «через прикладной программный интерфейс». Под последним можно понимать любой электронный канал связи, мобильные приложения и веб-сайты.

Содержание электронного инвойса и порядок предоставления в нем информации, по мнению депутатов, должен будет разработать и установить для поставщиков Национальный банк Украины.