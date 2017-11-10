Строительный комитет Рады одобрил новый порядок присвоения адресов объектам строительства

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства одобрил и рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий введение нового порядка присвоения адресов объектам строительства.

Как сообщила пресс-служба заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе, соответствующий законопроект №7085 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере градостроительства" депутаты поддержали на заседании профильного комитета 8 ноября.

"Сейчас этот вопрос регулируется органами местного самоуправления и местными государственными администрациями по собственному усмотрению. Такие существенные изменения станут значительным шагом в дерегуляции отрасли и должны повлиять на улучшение позиции Украины в Doing Business по строительному показателю", - цитируется в сообщении Л. Парцхаладзе.

По его словам, законопроект также предусматривает четкую процедуру лицензирования в строительстве и урегулирование вопроса оплаты профессиональной аттестации исполнителей отдельных стройработ.

Кроме того, документом предлагается передать функции контроля за обследованием объектов (на предмет надежности и безопасности при эксплуатации) исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов.

По данным пресс-службы, законопроект разработан профильным комитетом парламента при поддержке Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

