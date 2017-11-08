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Кабмин предлагает Раде принять законопроект о видеофиксации обысков бизнеса
13:04 08.11.2017 |
Кабинет министров Украины одобрил законопроект о видео- и аудиофиксации обысков бизнес-структур.
Соответствующее решение правительство утвердило на заседании в среду.
"Когда обыски бизнеса будут фиксироваться, когда судьи будут осознавать свою ответственность, мы с первых дней работы закона сможем ощутить эффект", - сказал министр юстиции Павел Петренко в ходе представления законопроекта на правительственном заседании.
Как отметил в ходе обсуждения бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета, одной из важных норм законопроекта является непринятие доказательств, полученных в ходе обыске без видеофиксации.
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