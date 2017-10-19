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Рада приняла за основу президентский законопроект о доступности медобслуживания в сельской местности
13:12 19.10.2017 |
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении внесенный президентом Украины законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий проект закона (№7117) проголосовали 258 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.
Согласно документу, привлечение квалифицированного медицинского персонала как приоритетное направление реформирования системы здравоохранения предусматривает обеспечение медиков служебным жильем и транспортом, а также создание возможностей для получения образования и повышения квалификации.
Законопроект предлагает определить, что приоритетом также является развитие телекоммуникационной инфраструктуры, включая обеспечение сельских медучреждений широкополосным доступом к интернету и программным обеспечением для функционирования электронной системы здравоохранения и внедрения телемедицины, ранее анонсированной президентом.
В соответствии с текстом проекта закона телемедицина, определяется как комплекс действий, технологий и мер, применяемых при оказании медицинской помощи с использованием средств дистанционной связи для обмена информацией в электронной форме. Включают в себя консультационные, диагностические услуги, а также лечение с использованием средств дистанционной связи, в том числе электронные сообщения и видеоконференции.
Предоставление услуг телемедицины обеспечивается идентификацией авторства электронных сообщений и документов, а также конфиденциальностью и целостностью медицинской информации.
Законопроект предусматривает телемедицинские консилиумы, а также телеметрию, во время которой специализированные датчики фиксируют биометрические показатели пациента, которые впоследствии оцениваются специальными программно-аппаратными средствами.
Оказание телемедицинских услуг осуществляется с соблюдением стандартов медицинской помощи (медицинских стандартов), клинических протоколов, табелей материально-технического оснащения.
Данные услуги предоставляются пациенту только в случае его согласия, получение которого предусматривает информирование о целях, методах, ожидаемых результатах и возможных рисках, связанный со сбором, созданием, передачей, обменом медицинской информацией и документами, которые используются во время телемедицины. При этом, согласие на получение пациентом соответствующих услуг должно быть задокументировано и доведено до всех участников процесса.
Порядок предоставления согласия определяется Министерством здравоохранения Украины.
Предоставление услуг телемедицины а также обмен медицинской информацией осуществляется при помощи порталов телемедицины, которые соответствуют необходимой степени защиты информации, обеспечивают упорядочивание, систематизацию, автономизацию процесса предоставления медпомощи. Требования к порталу телемедицины, а также порядок его функционирования определяются Кабинетом министров.
Кроме того, законопроект предусматривает развитие транспортной инфраструктуры, в частности создание условий для применения автомобильных, авиационных, водных транспортных средств, в том числе, оборудованных реанимационной техникой.
Как сообщалось, изменения в бюджет Украины 2017 года предусматривают 4 млрд грн для мероприятий, направленных на развитие медицины в сельской местности.
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