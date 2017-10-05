Рада усовершенствовала применение МСФО в бухучете

Верховная Рада усовершенствовала применение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в бухгалтерском учете.

За принятие во втором чтении законопроекта №4646-д проголосовали 253 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроектом предлагается дать новое определение терминам "расходы", "доходы", "отчетный период", "отчет о платежах в пользу государства" в части субъектов, которые подают данный отчет, "отчет об управлении", "собственный капитал", "таксономия финансовой отчетности" и "предприятия, представляющие общественный интерес", "чистый доход от реализации продукции".

Документ определяет, что незначительные недостатки, выявленные в первичных документах, не являются основанием для непризнания хозяйственной операции.

Кроме того, законопроект устанавливает для целей бухгалтерского учета критерии отнесения предприятий к микропредприятиям, малым, средним и крупным предприятиям в соответствии с положениями директивы ЕС № 2013/34/ЄС.

Устанавливается, что предприятия, осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых общегосударственного значения, составляют финансовую отчетность по МСФО.

Предлагается распространить закон на операции по исполнению бюджетов и составлению финансовой отчетности об исполнении бюджетов с учетом бюджетного законодательства.

Документ уточняет период сдачи промежуточной финансовой отчетности с целью обеспечения однозначности в определении периода, за который она составляется.

Предлагается разрешить не составлять консолидированную финансовую отчетность малым группам, которые соответствуют установленным критериям.

Законопроект обязывает предприятия, применяющие МСФО, подавать финотчетность в едином электронном формате, а также обязывает их предоставлять копии финансовой отчетности по запросу юридических и физических лиц в соответствии с законодательством.

При этом микро- и малые предприятия будут освобождены от предоставления отчета об управлении.

Для средних предприятий планируется предусмотреть неотражение в отчете об управлении так называемой нефинансовой информации.

Как сообщали Українські Новини, с 1 января 2018 года банки перейдут на международные стандарты финансовой отчетности-9.