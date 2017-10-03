Правительственный комитет одобрил законопроект о налоге на выведенный капитал

Правительственный комитет одобрил законопроект, предусматривающий введение налога на выведенный капитал, сообщило Министерство финансов на своем сайте.

Как сообщает Минфин, ведомство поддерживает введение такого налога при условии сохранения сбалансированности государственного бюджета. По расчетам министерства, потери госбюджета при введении этого налога в 2018 году составят 26 млрд грн, местных бюджетов - 5,4 млрд грн.

"Возможны пути компенсации бюджетных потерь - это значительное повышение налогов или сокращение расходов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Минфин разработал законопроект о налоге на выведенный капитал вместе с депутатами и рядом экспертов. Законопроект определяет порядок налогообложения распределенных дивидендов и приравненных к ним платежей и предполагает отказ от налога на репатриацию дивидендов.

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политике призвала зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о налоге на выведенный капитал.

