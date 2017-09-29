Группа депутатов коалиционной фракции БПП предлагает устранить возможности крупного бизнеса пользоваться льготами "упрощенцев", расширив практику использования кассовых аппаратов и повысив требования к ведению учетных книг.

Соответствующий законопроект правок в Налоговый кодекс и некоторые другие законы о мерах по детенизации оборота товаров и услуг (№7142) зарегистрирован в Верховной Раде 27 сентября и опубликован в четверг.

"По оценкам экспертов, на конец 2016 из всех зарегистрированных в Украине ФЛП около 65% фактически не ведут собственного малого бизнеса, а просто используются как внутренний оффшор ... реальными владельцами бизнеса", - отмечают авторы документы, среди которых Николай Фролов, Геннадий Чекита, Руслан Демчак и Андрей Шинькович (все - БПП) и Василий Гуляев ("Возрождение").

Они отмечают, что цель законопроекта - вывести из тени часть большого бизнеса, который использует своих работников - ФЛП для "оптимизации" налогов, в то же время, сохранив неизменным текущий уровень налогообложения "упрощенки" и другие основные условия этого режима.

Особую опасность, по их мнению, представляет теневая торговля лекарствами.

Авторы закона считают, что наиболее эффективным методом детенизации таких предприятий будет расширение использования кассовых аппаратов (РРО). Таким образом, налоговики будут видеть реальные обороты товаров и денег в предприятиях.

Депутаты предлагают сделать обязательным использование кассовых аппаратов при дистанционной торговли и для тех, кто торгует в помещениях большой площади (от 100-150 кв. м). Также кассовые аппараты, согласно законопроекту, должны будут иметь те группы ФЛП, которые использовались с целью легализации теневого оборота бытовой техники, лекарств и подакцизных товаров.

Помимо того авторы законопроекта инициируют ужесточение требований к ведению учетных книг, оставляя упрощенную форму их ведения только тем ФЛП, которые не обязаны иметь кассовые аппараты.

Среди других предложений - обязательства продавца указывать в налоговой накладной покупателя, если тот не является плательщиком НДС, чтобы была возможность контролировать оплату налога и проследить движение товаров.

За нарушения норм о кассовых аппаратах или книгах учета депутаты предлагают повысить ответственность без привязки к стоимости товара.

По расчетам авторов законопроекта, его принятие позволит увеличить доходы бюджетов до 100 млрд грн и повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн.

"Контрабанда и ввоз отдельных видов товаров "для личного использования" станет экономически невыгодной, поскольку продать ее за черный нал станет невозможно", - считают депутаты.

