Кабмин одобрил законопроект о корпоративном управлении госбанками

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ограничить политическое влияние на управление государственными банками.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, передают Українські Новини.

Законопроект направлен на пересмотр принципов и механизмов корпоративного управления банками для создания изолированной от политического влияния системы управления через наблюдательные советы.

Предлагается, чтобы наблюдательный совет госбанка состоял из 7 членов, 5 из которых будут независимыми, а 2 - представителями государства (1- от Президента и 1 - от Кабмина).

Срок полномочий набсовета будет составлять 3 года.

Также законопроектом определяется перечень критериев, которым должны соответствовать члены набсовета.

Для определения претендентов на должности членов набсовета Кабинет Министров создает конкурсную комиссию, в состав которой входят 3 представителя от Президента, 3 представителя от правительства.

Претенденты на должность независимых членов набсовета будут отбираться путем конкурсного отбора из кандидатов, отобранных компанией по подбору персонала, которая должна иметь как минимум 10-летний опыт работы.

Члены набсовета будут выполнять свои функции на платной основе, вознаграждение будет определяться предложениями конкурсной комиссии.

Кроме того, законопроектом предлагается установить ответственность за незаконное вмешательство в деятельность должностных лиц банка.

В частности навязывание членам набсовета или правления решений, противоречащих интересам государства, штрафуются от 200 до 300 необлагаемых минимумов (3,4-5,1 тыс. гривен) либо наказываются исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, или лишением свободы на срок до 1 года.

Если данные действия будут совершены должностным лицом, то штрафуются от 300 до 500 необлагаемых минимумов (5,1-8,5 тыс. гривен), либо наказываются исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет с запретом заниматься деятельностью как минимум 3 года.

Проект закона разработан Министерством финансов, согласован с Национальным банком, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Министерством юстиции.

Как сообщали Українські Новини, Минфин планирует презентовать обновленную стратегию развития госбанков в октябре.