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Кабмин негативно оценил законопроект о финуслугах в сфере почтовой связи
16:56 07.09.2017 |
Кабинет министров Украины дал негативную оценку законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в сфере почтовой связи" (№6601), которым предполагает предоставление ПАО "Укрпочта" права предоставлять услуги по обслуживанию почтовых счетов, осуществлять эмиссию электронных платежных средств и предоставлять отдельные банковские услуги без необходимости получения банковской лицензии.
Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова в ходе "круглого стола" в Киеве.
"Кабинет министров дал вывод по этому законопроекту, он негативный, мы не поддерживаем его", - сказала О.Маркарова.
Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) выступает против принятия законопроекта №6601, зарегистрированного в Верховной Раде 21 июля 2017 года, указывая, что законопроект, вместе с предоставлением "Укрпочте" соответствующих полномочий, не предусматривает выполнение ею законодательно установленных требований к банкам.
Помимо этого, обращает внимание НБУ, в случае предоставления "Укрпочте" предусмотренных законопроектом полномочий возникнет необходимость в дополнительных капитальных расходах: на закупку оборудования, обучение персонала и прочие расходы, несмотря на то, что в пояснительной записке к законопроекту указано, что таковы не понадобятся.
"Укрпочта", однако, отмечает, что предприятие в любом случае будет нести капитальные расходы.
"Есть задача по 100% компьютеризации отделений за три года, и мы активно над ней работаем. Закупили компьютеров и автомобилей в 2017 больше, чем за последние пять лет. Обучение с начала года прошли 14 тыс. человек, которые уже оказывают финслуги, только с использованием наличных, тогда как мы можем сэкономить на перевозке наличных", - уточнил пресс-секретарь "Укрпочты".
По его словам, в "Укрпочте" уже работает финмониторинг, предприятие регулярно проверяется центробанком.
"Вместе с банками, страховщиками, товарными биржами, "Укрпочта" в качестве оператора почтовой связи является субъектом финансового мониторинга. А это, в свою очередь, означает, что мы в полной мере и в полном объеме выполняем все требования по финмониторингу, определенные украинским законодательством", - сказал пресс-секретарь "Укрпочты".
Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделений по всей стране.
Штат предприятия насчитывает 70 тыс. работников, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.
Ранее и. о. генерального директора "Укрпочты" Игорь Смелянский заявлял, что возглавляемое им предприятие рассчитывает с середины 2018 года начать предоставление ряда финансовых услуг, если вышеуказанный проект закона будет поддержан осенью 2017 года.
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