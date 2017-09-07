Ассоциация юристов выступает против ряда изменений в Уголовно-процессуальный кодекс

Ассоциация юристов Украины (АЮУ) выступает против ряда изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, предусмотренных законопроектом №6232 от 23 марта 2017 года и призывает народных депутатов отклонить данные изменения.

Такая инициатива содержится в открытом обращении, обнародованном на сайте ассоциации.

Речь идет, в частности, о предоставлении исключительного права судье определять наличие оснований для проведения экспертизы, поручать ее проведение и самостоятельно выбирать эксперта для сторон.

Указанные изменения в нормы Уголовно-процессуального кодекса лишат стороны уголовного производства права самостоятельно выбирать и привлекать эксперта для проведения экспертизы, что, по мнению членов комитета ассоциации по уголовному и уголовно-процессуальному праву, является существенным ограничением права сторон собирать доказательства.

Кроме того, недопустимой является норма, в соответствии с которой судебно-экспертную деятельность в уголовном производстве могут осуществлять исключительно эксперты государственных специализированных учреждений. Данная инициатива не соответствует Конституции Украины, противоречит практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и европейской конвенции о защите прав и основопологающих свобод, а также основным принципам судопроизводства, считают в АЮУ.

Принятие данных изменений уничтожит принцип состязательности, при котором стороны производства будут иметь право самостоятельно привлекать эксперта и доказывать свою позицию перед судом.

"Народные депутаты предлагают создать государственную монополию на сбор доказательств и возложить неприсущие обязанности на суд по этой части",- отмечено в обращении.

Кроме того, в ассоциации выступают против нормы, предусматривающей исчисление начала срока досудебного расследования со дня внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований, поскольку она приведет к неоправданным решениям относительно закрытия уголовных производств в связи с истечением сроков.

"Ассоциация призывает народных депутатов Украины отклонить указанные изменения в УПК Украины и закон Украины "О судебной экспертизе", поскольку они имеют, очевидно, репрессивный характер, нарушают равенство сторон уголовного производства и существенно ограничивают их права на сбор доказательств", - сказано в заявлении.

Верховная Рада в четверг приступила к рассмотрению во втором чтении проекта закона №6232 о внесении изменений в ряд процессуальных кодексов в рамках судебной реформы, включая Уголовно-процессуальный кодекс.

Как сообщалось, в июне 2017 года Рада в первом чтении проголосовала законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты", согласно которому Верховный Суд станет единой кассационной инстанцией в Украине, а решения по жалобам будут выноситься только единожды.

