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Ассоциация юристов выступает против ряда изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
16:53 07.09.2017 |
Ассоциация юристов Украины (АЮУ) выступает против ряда изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, предусмотренных законопроектом №6232 от 23 марта 2017 года и призывает народных депутатов отклонить данные изменения.
Такая инициатива содержится в открытом обращении, обнародованном на сайте ассоциации.
Речь идет, в частности, о предоставлении исключительного права судье определять наличие оснований для проведения экспертизы, поручать ее проведение и самостоятельно выбирать эксперта для сторон.
Указанные изменения в нормы Уголовно-процессуального кодекса лишат стороны уголовного производства права самостоятельно выбирать и привлекать эксперта для проведения экспертизы, что, по мнению членов комитета ассоциации по уголовному и уголовно-процессуальному праву, является существенным ограничением права сторон собирать доказательства.
Кроме того, недопустимой является норма, в соответствии с которой судебно-экспертную деятельность в уголовном производстве могут осуществлять исключительно эксперты государственных специализированных учреждений. Данная инициатива не соответствует Конституции Украины, противоречит практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и европейской конвенции о защите прав и основопологающих свобод, а также основным принципам судопроизводства, считают в АЮУ.
Принятие данных изменений уничтожит принцип состязательности, при котором стороны производства будут иметь право самостоятельно привлекать эксперта и доказывать свою позицию перед судом.
"Народные депутаты предлагают создать государственную монополию на сбор доказательств и возложить неприсущие обязанности на суд по этой части",- отмечено в обращении.
Кроме того, в ассоциации выступают против нормы, предусматривающей исчисление начала срока досудебного расследования со дня внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований, поскольку она приведет к неоправданным решениям относительно закрытия уголовных производств в связи с истечением сроков.
"Ассоциация призывает народных депутатов Украины отклонить указанные изменения в УПК Украины и закон Украины "О судебной экспертизе", поскольку они имеют, очевидно, репрессивный характер, нарушают равенство сторон уголовного производства и существенно ограничивают их права на сбор доказательств", - сказано в заявлении.
Верховная Рада в четверг приступила к рассмотрению во втором чтении проекта закона №6232 о внесении изменений в ряд процессуальных кодексов в рамках судебной реформы, включая Уголовно-процессуальный кодекс.
Как сообщалось, в июне 2017 года Рада в первом чтении проголосовала законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты", согласно которому Верховный Суд станет единой кассационной инстанцией в Украине, а решения по жалобам будут выноситься только единожды.
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