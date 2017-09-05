Финкомитет рекомендует Раде принять за основу законопроект о кредитных союзах

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует парламенту принять за основу законопроект №6405 от 21 апреля 2017 года о кредитных союзах.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета во вторник, передают Українські Новини.

Законопроект призван обеспечить единое понимание подходов к принципам деятельности кредитного союза, совершенствование и расширение направлений его хозяйственной деятельности, обеспечения прозрачности и стабильности рынка взаимного кредитования.

Целями принятия акта является: увеличение объемов кредитования физических лиц, в том числе субъектов предпринимательской деятельности, фермерских хозяйств, профессиональных союзов со статусом первичных или местных, религиозных организаций; нормирование направлений деятельности кредитных союзов; страхование членов кредитных союзов от негативных последствий наступления неплатежеспособности кредитных союзов через совершенствование процессов преобразования и прекращения кредитных союзов; совершенствование системы государственного регулирования и надзора за деятельностью кредитных союзов, создание саморегулируемой организации (СРО) и обязательность участия всех кредитных союзов в ней.

Также, целью реализации законопроекта является обеспечение гармонизации нормативно-правовых актов, введение единых терминов и понятий, повышения качества государственного регулирования деятельности кредитных союзов.

Документом предусмотрено, что членами кредитного союза могут быть, кроме физических лиц, фермерские хозяйства, кооперативы, профессиональные союзы со статусом первичных или местных, религиозные организации.

Им также регулируются правоотношения между кредитными союзами и их членами - юридическими лицами по приобретению и прекращению статуса членства.

Законопроектом предусмотрен механизм ликвидации кредитного союза (по решению общего собрания членов кредитного союза, по решению уполномоченного органа, по решению суда), отнесение Уполномоченным органом кредитного союза к категории проблемных и неплатежеспособных.

Законопроектом также предусмотрено концептуальное направление по присоединению кредитных союзов к системе гарантирования вкладов физических лиц.

Но, учитывая то, что механизм и условия взаимодействия участников с Фондом гарантирования вкладов физических лиц определяются законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", положения законопроекта, которые касаются обеспечения отсрочены до принятия изменений в данный закон, которые урегулируют гарантирование вкладов в кредитных союзах.

Как сообщали Українські Новини, общий объем активов кредитных союзов (КС) Украины по состоянию на 31 марта увеличился на 0,4% к аналогичной дате 2016 года до 2,087 млрд гривен.

При этом количество кредитных союзов сократилось на 22% (128 единиц) - до 449.

Количество членов КС снизилось на 11,5% до 639,8 тыс. лиц, количество членов с действующими кредитными договорами - на 6% до 147,9 тыс. лиц, членов со взносами на депозитных счетах - на 8,3% до 23,1 тыс. лиц.