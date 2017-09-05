Финансовые новости
- |
- 05.09.17
- |
- 20:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Финкомитет рекомендует Раде принять за основу законопроект о ломбардах и их деятельности
20:25 05.09.2017 |
Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует парламенту принять за основу законопроект №6569 от 8 июня 2017 года о ломбардах и их деятельности.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета во вторник, передают Українські Новини.
Целью законопроекта является урегулирование экономических, правовых и организационных основ создания ломбардом и ведение ими ломбардной деятельности.
По словам председателя Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Игоря Пашко, в Украине деятельность ломбардов регулируется лишь подзаконными актами и принятие вышеуказанное законопроекта является необходимостью.
Законопроектом определено понятие ломбарда, вводятся требования к созданию ломбарда в форме хозяйственного общества, четко урегулирован порядок ведения деятельности, установлен перечень деятельности, которую могут проводить ломбарды.
Согласно документу, ломбард является небанковским финансовым учреждением, исключительными видами деятельности которой является предоставление на собственный риск финансовых кредитов за счет собственных или привлеченных средств под залог движимого имущества на определенный срок и под проценты.
Также устанавливаются требования к помещениям ломбардов, кредитным договорам, договорам залога и требования к собственному и уставному капиталу ломбардов (500 тыс. гривен или 1 млн гривен при наличии подразделений).
Вместе с тем устанавливается шестимесячный переходной период для приведения в соответствие ломбардами своей деятельности в случае принятия данного законопроекта.
Как сообщали Українські Новини, в июле 2016 года Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг повысила требования к минимальному капиталу ломбарда с 200 тыс. гривен до 500 тыс. гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла новую редакцию закона об образовании с 12-летним обучением в школе
|Госдолг Украины в июле 2017г в долларовом выражении возрос на 1,4%, в гривневом - на 0,69% – Минфин
|Искусство возможного. Как Украина поделит с Путиным миротворцев ООН на Донбассе
|Дальнейшие шаги НБУ по либерализации валютного регулирования не окажут существенное влияние на курс гривни - банкиры
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Омни-ритейл — максимальное удобство для потребителя в MOYO.UA
В РУБРИКЕ
|Финкомитет рекомендует Раде принять за основу законопроект о кредитных союзах
Законопроект призван обеспечить единое понимание подходов к принципам деятельности кредитного союза, совершенствование и расширение направлений его хозяйственной деятельности, обеспечения прозрачности и стабильности рынка взаимного кредитования.
|Финкомитет рекомендует Раде принять за основу законопроект о ломбардах и их деятельности
|Украина готовится к выпуску долларовых евробондов - Reuters
|Рада предусмотрела поэтапное повышение оклада педработника до 3 минимальных заработных плат до 2023
|Рада установила ежегодное бюджетное ассигнование на образование 7% ВВП вместо 10% ВНД
|Рада приняла новую редакцию закона об образовании с 12-летним обучением в школе
Это интересно
|Jaguar придумал умный руль с искусственным интеллектом
|Китайский центральный банк запретил компаниям инвестировать в ICO
|Toyota запатентовала мотор с изменяемой степенью сжатия
|Зачем в ЕС измеряют кривизну бананов и огурцов
|В США молодые соискатели работы все чаще становятся жертвами кибермошенников
|Платёжный сервис Huawei Pay вскоре может прийти в Европу
|Brabus сделал самый быстрый и мощный кабриолет в мире