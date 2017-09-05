Финкомитет рекомендует Раде принять за основу законопроект о ломбардах и их деятельности

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует парламенту принять за основу законопроект №6569 от 8 июня 2017 года о ломбардах и их деятельности.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета во вторник, передают Українські Новини.

Целью законопроекта является урегулирование экономических, правовых и организационных основ создания ломбардом и ведение ими ломбардной деятельности.

По словам председателя Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Игоря Пашко, в Украине деятельность ломбардов регулируется лишь подзаконными актами и принятие вышеуказанное законопроекта является необходимостью.

Законопроектом определено понятие ломбарда, вводятся требования к созданию ломбарда в форме хозяйственного общества, четко урегулирован порядок ведения деятельности, установлен перечень деятельности, которую могут проводить ломбарды.

Согласно документу, ломбард является небанковским финансовым учреждением, исключительными видами деятельности которой является предоставление на собственный риск финансовых кредитов за счет собственных или привлеченных средств под залог движимого имущества на определенный срок и под проценты.

Также устанавливаются требования к помещениям ломбардов, кредитным договорам, договорам залога и требования к собственному и уставному капиталу ломбардов (500 тыс. гривен или 1 млн гривен при наличии подразделений).

Вместе с тем устанавливается шестимесячный переходной период для приведения в соответствие ломбардами своей деятельности в случае принятия данного законопроекта.

Как сообщали Українські Новини, в июле 2016 года Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг повысила требования к минимальному капиталу ломбарда с 200 тыс. гривен до 500 тыс. гривен.