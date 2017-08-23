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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кабмин предлагает Раде ввести единый счет для налогоплательщиков

12:07 23.08.2017 |

Право

 

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести единый счет для налогоплательщиков.

Об этом говорится в законопроектах №7035 и №7034 от 21 августа, передают Українські Новини.

Данными законопроектами предлагается внести изменения в Налоговый кодекс.

В частности, предлагается дополнить ст. 35 информацией о едином счете.

Кроме того, предлагается внести изменения в Налоговый кодекс о введении единого счета для налогоплательщиков, единого соцвзноса и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Документ предполагает введение системы оплаты единого соцвзноса, налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом, кроме налога на добавленную стоимость и акцизного налога по реализации топлива, через электронный кабинет налогоплательщика.

Сообщается, что плательщик будет иметь возможность оплатить такие налоговые обязательства, как налог на доходы физических лиц, налог на прибыль предприятий, рентную плату, экологический налог и другие налоги и сборы, определенные нормами Налогового кодекса и единый социальный взнос.

Ожидается, что это позволит упростить уплату налогов, упростить процедуры расчетов налогоплательщиков, значительно уменьшит финансовые и временные затрат; уменьшить количество ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств налогоплательщиком.

Также это позволит избежать недоразумений с изменением бюджетных счетов, поскольку в электронном кабинете налогоплательщика будут размещены верные реквизиты счетов; упростить ведение бизнеса и налаживание партнерских отношений между бизнесом и контролирующими органами и повысить уровень открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов инициирует объединение отчетности по налогу на доходы физических лиц, военному сбору и единому социальному взносу.

Целью законопроекта является введение новой объединенной отчетности по налогу на доходы физических лиц, военному сбору и единому соцвзносу, которая будет более унифицированной с единым установленным сроком представления.
По материалам: Українські Новини
 

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