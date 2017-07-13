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Депутаты предлагают упростить процедуру получения лицензии в Украине на производство мелкими виноделами
20:11 13.07.2017 |
Группа депутатов предлагает упростить процедуру лицензирования мелких производств винодельческой продукции и определить их правовой статус.
Соответствующий законопроект №6693 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию производства терруарных вин и натуральных медовых напитков зарегистрирован в парламенте 12 июля. Его авторами выступили Андрей Вадатурский, Роберт Горват, Ярослав Маркевич, Леонид Козаченко, Сергей Хлань, Василий Петевка и другие.
Авторы законопроекта считают, что главным препятствием для выхода мелких виноделов на рынок является, забюрократизированная процедура получения лицензии на производство, при этом требования для получения лицензии одинаковы как для крупных ликероводочных заводов, так и для мелких винодельческих предприятий.
В связи с этим, предлагается позволить мелким виноделам, которые производят вино из собственного винограда, получить лицензию на производство без прохождения аттестации, для которой нужно получить около 140 разрешительных документов разных инстанций, но при условии соответствия материально-технической базы требованиям законодательства.
Предполагается, что для получения лицензии необходимо будет подать заявление, копии учредительных документов, документ об оплате за лицензию, декларацию материально-технического состояния и договор с аккредитованной в соответствии с законодательством лабораторией, в случае отсутствия собственной аккредитованной лаборатории. Регистрацию документов предлагается сократить до пяти дней, еще 30 понадобится на рассмотрение документов.
Кроме того законопроектом определено, что мелким винодельческим предприятием считается то, которое осуществляет производство и разлив в потребительскую тару вин виноградных, плодово-ягодных, медовых напитков без добавления спирта, из виноматериалов исключительно собственного производства, не приобретенных и в объеме не превышающем 10 тыс. дал в год.
По мнению авторов законопроекта, предложенные меры будут способствовать детенизации виноделия, увеличению экспорта вина и медовых напитков, развитию винного туризма, официальному росту рабочих мест в сельской местности и увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты, только от НДС и сборов от продаж на 26 млн грн.
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