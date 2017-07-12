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Комитет Рады предлагает изъять из закона о медреформе сооплату, но оставить полную оплату медуслуг - Минздрав
17:40 12.07.2017 |
Комитет Верховной Рады по здравоохранению предлагает изъять из законопроекта о медицинской реформе (№6327) о государственных финансовых гарантиях предоставления медпомощи и обеспечения лекарственными средствами сооплату, но оставить полную оплату медуслуг, сообщило Министерство здравоохранения.
"Парламентский комитет предлагает изменить ключевые позиции законопроекта и исключить из него понятие "сооплата за медицинские услуги". Предусматриваются только услуги, которые государство покрывает на 100% ("зеленый список"), и услуги, которые пациент оплачивает полностью ("красный список")", - сообщается на сайте Минздрава.
В ведомстве отмечают, что после доработки в профильном комитете в законопроекте существенно расширился перечень гарантированных государством медуслуг.
"Фактически, мы снова возвращаемся к тому, с чего начинали. Декларируем, что государство будет гарантировать объем услуг, на который фактически не хватит средств", - отметила и.о. министра Уляна Супрун.
Минздрав также отмечает, что рабочая группа, которая дорабатывала законопроект ко второму чтению, решила отказаться от утверждения международных медицинских руководств и протоколов. При этом депутаты предлагают разные варианты проверки и утверждения клинических протоколов украинскими структурами.
По мнению Минздрава, такая система создает серьезные коррупционные риски. "Медицинские руководства и протоколы, по сути, являются знанием, они создаются по результатам научных исследований, используются для лечения людей во всем мире и не нуждаются в каких-либо утверждениях и проверках для работы в Украине", - считает и.о. министра.
При этом Минздрав сообщает, что в законопроекте остались без изменений положения относительно договорных отношений с медучреждениями, понятие "гарантированный пакет медицинских услуг и лекарств", который был переименован в "программу государственных медицинских гарантий", независимый заказчик услуг Национальная служба здоровья, а также электронная система здравоохранения eHealth.
Вместе с тем Минздрав выступает против сохранения медицинской субвенции на первичном звене. По мнению его экспертов, при условия принятия внесенных в законопроект изменений система финансирования первичного звена останется в существующей административно-коррупционной вертикали, что не позволит повысить качество первичной медпомощи.
"Минздрав требует от комитета по здравоохранению прекратить саботаж и вынести сегодня любое заключение по законопроекту №6327", - заявляет ведомство.
Как сообщалось, У.Супрун в среду призвала членов профильного комитета Верховной Рады вернуть при подготовке ко второму чтению законопроекта о медреформе (№6327) суть заложенных Минздравом реформ и внести документ на голосование в четверг.
Рабочая группа при доработке ко второму чтению законопроекта учла полностью или по существу 396 из 886 предложенных депутатами поправок.
Верховная Рада 8 июня 227-ю голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.
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