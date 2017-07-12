Финансовые новости
- |
- 12.07.17
- |
- 20:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Порошенко отсрочил стандарт Евро-6 на два года
15:34 12.07.2017 |
11 июля был одобрен и подписан президентом Украины законопроект №5624 об отсрочке экологического стандарта Евро-6 до 2020 года.
Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат и автор этого законопроекта Роберт Горват.
"Проблема автомобилей на иностранном регистрации окончательно исчезнет только тогда, когда рядовой украинец сможет приобрести необходимое ему авто по цене не выше средней в Европе, а для этого должен быть создан цивилизованный рынок б/у автомобилей в Украине", - написал Горват.
Согласно закону №5624 вносятся изменения в Закон Украины "Про некоторые вопросы ввоза на таможенную территорию Украины и регистрацию транспортных средств" в части изменения дат внедрения в Украине норм Евро-6.
Таким образом, внедрение более требовательного стандарта Евро-6 перенесли на два года (с 1 января 2018 до 1 января 2020 года) для всех категорий автомобилей.
По словам Горвата, введение Евро-6 со следующего года фактически делает невозможным ввоз в Украину машин старше 2015 года выпуска. Это повлечет значительное подорожание машин с пробегом, стоимости производства и импорта новых автомобилей.
Ранее депутат отмечал, что в ЕС средний период между введением очередного евростандарта составляет пять лет, тогда как в Украине, согласно действующему законодательству, стандарт Евро-5 введен с 1 января 2016 года, а введение Евро-6 запланировано на 1 января 2018 года.
Напомним, Верховная Рада Украины на два года отсрочила введение более требовательного экологического стандарта Евро-6 при ввозе и проведении первой регистрации ввезенных или произведенных в Украине новых и б/у машин.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Siemens придется пересматривать отношения с Россией
|Гройсман о провале переговоров "Борисполя" и Ryanair: для всех авиакомпаний должны быть равные условия
|Почему генсеком ОБСЕ стал Гремингер, который стесняется "ихтамнетов"
|Украинский бизнес третий квартал кряду сохраняет положительные деловые ожидания - НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Мягкие контактные линзы – комфортное решение офтальмологической проблемы
В РУБРИКЕ
|Гройсман о провале переговоров "Борисполя" и Ryanair: для всех авиакомпаний должны быть равные условия
|Кабмин утвердил проект закона, разрешающий сдавать газораспределительные системы в аренду или концессию
|Российское трубопроводное ДТ зашло на ст. Коростень
|На бензины и дизтопливо цены падают 12 июля, в рознице незначительно дорожает СУГ
|Нефть нивелировала рост 12 июля после отчета Минэнерго США, Brent торгуется у $47,5 за баррель
|Кабмин выделил еще 300 миллионов на программу "теплых" кредитов
Это интересно
|В первом квартале 2017 года лидерами по росту цен на дедвижимость оставались китайские города
|LG представила Q6 из среднего ценового сегмента
|Google наняла пять юридических фирм для разбирательств по решениям ЕК
|Связь без границ от мобильного оператора "Киевстар"
|Израильтяне научат танкистов видеть сквозь корпус
|LG начнёт выпуск скручивающихся OLED-дисплеев через три года
|Tesla построит в Австралии крупнейший в мире литиево-ионный аккумулятор