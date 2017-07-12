Порошенко отсрочил стандарт Евро-6 на два года

11 июля был одобрен и подписан президентом Украины законопроект №5624 об отсрочке экологического стандарта Евро-6 до 2020 года.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат и автор этого законопроекта Роберт Горват.

"Проблема автомобилей на иностранном регистрации окончательно исчезнет только тогда, когда рядовой украинец сможет приобрести необходимое ему авто по цене не выше средней в Европе, а для этого должен быть создан цивилизованный рынок б/у автомобилей в Украине", - написал Горват.

Согласно закону №5624 вносятся изменения в Закон Украины "Про некоторые вопросы ввоза на таможенную территорию Украины и регистрацию транспортных средств" в части изменения дат внедрения в Украине норм Евро-6.

Таким образом, внедрение более требовательного стандарта Евро-6 перенесли на два года (с 1 января 2018 до 1 января 2020 года) для всех категорий автомобилей.

По словам Горвата, введение Евро-6 со следующего года фактически делает невозможным ввоз в Украину машин старше 2015 года выпуска. Это повлечет значительное подорожание машин с пробегом, стоимости производства и импорта новых автомобилей.

Ранее депутат отмечал, что в ЕС средний период между введением очередного евростандарта составляет пять лет, тогда как в Украине, согласно действующему законодательству, стандарт Евро-5 введен с 1 января 2016 года, а введение Евро-6 запланировано на 1 января 2018 года.

Напомним, Верховная Рада Украины на два года отсрочила введение более требовательного экологического стандарта Евро-6 при ввозе и проведении первой регистрации ввезенных или произведенных в Украине новых и б/у машин.