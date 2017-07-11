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Депутаты Винник (БПП) и Тетерук (НФ) предлагают Раде обязать провайдеров закупать оборудование для блокировки сайтов
07:47 11.07.2017 |
Депутаты Верховной Рады Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко") и первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук предлагают парламенту обязать интернет-провайдеров за свой счет закупать и устанавливать оборудование для блокировки сайтов.
Об этом говорится в законопроекте №6676, зарегистрированном в Раде 10 июля, передают Українські Новини.
Согласно ему, в случае отсутствия у провайдеров подобного оборудования, они могут осуществлять пропуск трафика на договорных началах исключительно к/от телекоммуникационных сетей провайдеров, у которых есть такое оборудование.
Также законопроект предоставляет Службе безопасности Украины полномочия обеспечивать по решению суда временное блокирование информационного ресурса.
При этом провайдеры обязаны будут в установленном Кабинетом Министров порядке временно блокировать доступ к сайту (сервису) по решению суда.
Временная блокировка доступа к сайту применяется на срок не более 2 месяцев, а по постановлению прокурора или следователя - на срок не более 48 часов.
В случае необходимости данный срок может быть продлен по решению суда.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), должна будет применять административные взыскания к провайдерам и вести Единый реестр исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций.
В реестр включаются доменные имена и страницы сайтов, содержащие информацию, распространение которой в Украине запрещено.
За невыполнение предписания НКРСИ по устранению нарушений законодательства предусматривается штраф в размере 1% от дохода, полученного провайдером за предыдущий календарный год.
Как сообщали Українські Новини, Интернет Ассоциация (ИнАУ) заявляет, что осуществление обязательства провайдеров устанавливать дополнительное оборудование для оперативного отключения тех сайтов, которые по решению суда не соответствуют законам Украины, приведет к монополизации рынка доступа к сети Интернет.
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