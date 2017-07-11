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Порошенко предлагает Раде отменить е-декларирование для антикоррупционных общественных организаций
07:41 11.07.2017 |
Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде отменить обязательство членов общественных антикоррупционных организаций подавать электронные декларации.
Об этом говорится в законопроекте №6674, зарегистрированном в Раде 10 июля, передают Українські Новини.
Соответствующие изменения вносятся в закон "О предотвращении коррупции".
При этом Президент предлагает установить, что общественное объединение с общим годовым доходом более 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (в данный момент - 480 тыс. гривен) обязано ежегодно обнародовать до 1 апреля на своем сайте и предоставить для публикации на официальном сайте Государственной фискальной службы финансовый отчет за год.
В этом отчете должна быть информация о персональном составе руководящих органов общественного объединения; общей сумме полученных доходов от физических лиц, организаций, в том числе в рамках реализации в Украине программ международной технической помощи, а также перечне субъектов, от которых за год получены доходы, превышающие 50 прожиточных минимумов (80 тыс. гривен).
Порошенко внес в Раду еще один законопроект №6675, согласно которому невыполнение вышеуказанных требований является основанием для исключения общественной организации из реестра неприбыльных организаций и начисления налогового обязательства по налогу на прибыль предприятий, штрафных санкций и пени в соответствии с нормами Налогового кодекса.
Лица, получившие доход от доноров международной технической помощи, указывают объем такого дохода с указанием доноров, от которых получен доход, в отдельном приложении к налоговой декларации.
Такое приложение опубликовывается на сайте ГФС.
Общественные объединения с 1 апреля 2018 года подают и обнародуют такие отчеты за период со дня вступления в силу соответствующего закона до 31 декабря 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, 27 марта Президент Петр Порошенко подписал закон, согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.
США критиковали принятие данного закона, а ряд государств и международных организаций выступили за его пересмотр.
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