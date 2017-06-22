Финансовые новости
- |
- 22.06.17
- |
- 20:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рада ввела обязательную сертификацию энергоэффективности зданий и объектов строительства
16:53 22.06.2017 |
Верховная Рада ввела обязательную сертификацию энергоэффективности зданий и объектов строительства.
За принятие в целом законопроекта №4941-д проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно ему, предусматривается введение обязательной сертификации энергоэффективности для объектов строительства, зданий и частей зданий, сдающихся в аренду на срок более 1 года, для зданий с отапливаемой площадью более 250 кв. м, в которых расположены государственные органы и проводится прием граждан (последние - в случае проведения реконструкции).
Данная сертификация также обязательна для объектов строительства со средним и значительным классом последствий.
Класс энергетической эффективности зданий, принимаемых в эксплуатацию, должен быть не ниже действующих на дату начала выполнения строительных работ минимальных требований по энергетической эффективности.
Положения закона об обязательной сертификации не будут распространяться на объекты культурного наследия, здания промышленного и сельскохозяйственного назначения, объекты энергетики, транспорта, связи и обороны, складские помещения, культовые сооружения (например, церкви), временные сооружения, в том числе предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности, а также на отдельно стоящие здания с отапливаемой площадью менее 50 кв. м и индивидуальные дома (кроме случаев получения государственной поддержки на осуществление термомодернизации или сертификации таких домов по желанию владельца).
Сертификация будет проводиться на договорных началах с целью определения фактических показателей энергоэффективности зданий и оценки их соответствия минимальным требованиям к энергоэффективности, которые будут устанавливаться Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Минимальные требования к энергоэффективности зданий будут пересматриваться раз в 5 лет.
Изготовление энергетического сертификата здания по объекту строительства возлагается на заказчика строительства до принятия такого объекта в эксплуатацию в установленном законодательством порядке.
На основе проведения оценки можно будет разработать рекомендации касательно повышения энергоэффективности конкретного здания, учитывающие местные климатические условия.
Согласно тексту законопроекта, предусматривается, что срок действия сертификата энергетической эффективности будет составлять 10 лет.
Планируется создание базы данных сертификатов, находящейся в общем доступе на сайте Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
Согласно переходным положениям документа, закон вводится в действие через 1 год со дня вступления в силу, кроме положений об обязательном наличии сертификата энергоэффективности, которые вводятся в действие с 1 июля 2019 года.
Как сообщали Українські Новини, 4 апреля Верховная Рада приняла законопроект "Об энергетической эффективности зданий" за основу.
За принятие соответствующего решения проголосовали 244 депутата при минимально необходимых 226.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бюджет 2017: Что на самом деле произошло сегодня в парламенте
|В мае промышленное производство выросло на 1,2%
|Рост ВВП в 2017 может быть ниже прогноза 1,9%, - НБУ
|Лидеры Нормандского формата проведут телефонные переговоры на следующей неделе - Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада приняла закон об учете тепла и воды: счетчики должны быть в каждой квартире
|В мае промышленное производство выросло на 1,2%
|Цены на нефть поднимаются 22 июня, Brent подорожала до $45,37 за баррель
|Минфин определил критерии для регистрации налоговых накладных с 1 июля - ГФС
|Рада ввела обязательную сертификацию энергоэффективности зданий и объектов строительства
|Рост ВВП в 2017 может быть ниже прогноза 1,9%, - НБУ
Это интересно
|Компания Kia раскрыла новый кроссовер Stonic
|За 5 минут до собеседования: как начать диалог
|На робототехнику потратят $87 млрд к 2025 году
|Европа планирует ввести правила для беспилотников к 2019 году
|Основатель Uber Трэвис Каланик подал в отставку
|Безрамочный смартфон Bluboo S1 с «вкусными» характеристиками оценили в $150
|Магазин JD.com начал полностью автоматическую доставку товаров с использованием дронов и колесной робототехники