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Рада намерена усовершенствовать применение МСФО в бухучете
12:06 22.06.2017 |
Верховная Рада намерена усовершенствовать применение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в бухгалтерском учете.
За принятие в первом чтении законопроекта №4646-д проголосовали 245 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Законопроектом предлагается дать новое определение терминам "расходы", "доходы", "отчетный период", "отчет о платежах в пользу государства" в части субъектов, которые подают данный отчет, "отчет об управлении", "собственный капитал", "таксономия финансовой отчетности" и "предприятия, представляющие общественный интерес", "чистый доход от реализации продукции".
Документ определяет, что незначительные недостатки, выявленные в первичных документах, не являются основанием для непризнания хозяйственной операции.
Кроме того, законопроект устанавливает для целей бухгалтерского учета критерии отнесения предприятий к микропредприятиям, малым, средним и крупным предприятиям в соответствии с положениями директивы ЕС № 2013/34/ЄС.
Устанавливается, что предприятия, осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых общегосударственного значения, составляют финансовую отчетность по МСФО.
Предлагается распространить закон на операции по исполнению бюджетов и составлению финансовой отчетности об исполнении бюджетов с учетом бюджетного законодательства.
Документ уточняет период сдачи промежуточной финансовой отчетности с целью обеспечения однозначности в определении периода, за который она составляется.
Предлагается разрешить не составлять консолидированную финансовую отчетность малым группам, которые соответствуют установленным критериям.
Законопроект обязывает предприятия, применяющие МСФО, подавать финотчетность в едином электронном формате, а также обязывает их предоставлять копии финансовой отчетности по запросу юридических и физических лиц в соответствии с законодательством.
При этом микро- и малые предприятия будут освобождены от предоставления отчета об управлении.
Для средних предприятий планируется предусмотреть неотражение в отчете об управлении так называемой нефинансовой информации.
Как сообщали Українські Новини, с 1 января 2018 года банки перейдут на международные стандарты финансовой отчетности-9.
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