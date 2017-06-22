Рада увеличила штрафы за парковку в местах для транспорта инвалидов и обязала оборудовать такие места возле жилых домов – закон

Верховная Рада усилила административную ответственность за нарушение правил дорожного движения в части парковки, остановки и стоянки в местах, предназначенных для транспортных средств людей с инвалидностью.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект №5629 во втором чтении и в целом поддержали 244 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Согласно принятому документу, остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных дорожными знаками или разметкой, разрешающих парковку водителям с инвалидностью, предусматривает штраф от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, если водитель не является инвалидом.

Кроме того, увеличены штрафы за парковку на местах для инвалидов, если водитель не имеет соответствующие льготы. После вступления в силу закона такие штрафы будут составлять от 60 до 100 необлагаемых минимумов. Сейчас – от 16 до 18 необлагаемых минимумов.

Вместе с тем владельцы, совладельцы (управители) обязаны будут возле жилых домов (за исключением индивидуальных домов) выделять на специально оборудованных или отведенных площадках места для бесплатной парковки транспортных средств людей с инвалидностью.

Принятый закон предусматривает, что не оборудование таких мест влечет за собой штраф для должностных лиц субъектов хозяйствования от 60 до 100 необлагаемых минимумов.

Кроме того, законодатели предусмотрели, что количество мест для бесплатной парковки транспортных средств людей с инвалидностью должно составлять не менее 10% от общего количества мест на специально оборудованных площадках для парковки, но "не менее одного места с обозначением таких мест соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой".