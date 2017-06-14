3 депутата предлагают Раде урегулировать создание и деятельность ломбардов

Депутаты Верховной Рады Сергей Рыбалка (Радикальная партия), Максим Поляков ("Народный фронт") и Руслан Демчак ("Блок Петра Порошенко") предлагают парламенту урегулировать на законодательном уровне создание и деятельность ломбардов.

Об этом говорится в зарегистрированном 8 июня законопроекте №6569, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 октября 2014 в Украине зарегистрировано 478 ломбардов и более 4 500 их обособленных подразделений, активы которых, по итогам трех кварталов 2014 года, составляют 1,63 млрд гривен.

За 9 месяцев 2014 ломбардами было выдано 8 651 400 финансовых кредитов под залог имущества на общую сумму 6,3 млрд гривен.

Депутаты отмечают, что при этом деятельность ломбардов в Украине практически не регулируется на законодательном уровне (указанная сфера пока регулируется только подзаконными актами и общими законодательными актами).

Законопроектом предлагается определить понятие ломбарда и ломбардной деятельности.

Согласно документу ломбард является небанковским финансовым учреждением, исключительными видами деятельности которой является предоставление на собственный риск финансовых кредитов за счет собственных или привлеченных средств под залог движимого имущества на определенный срок и под проценты.

Документ вводит требования по созданию ломбардов в форме хозяйственного общества и четко регулирует порядок предоставления кредитов и деятельности по хранению имущества.

Также устанавливаются требования к помещениям, в которых может осуществляться ломбардная деятельность, кредитным договорам, договорам залога и правилам ломбардной деятельности, а также требования к собственному и уставному капиталу ломбардов (500 тыс. гривен или 1 млн гривен при наличии подразделений).

Законопроект устанавливает шестимесячный переходный период для приведения в соответствие ломбардами своей деятельности в случае принятия этого закона.

Как сообщали Українські Новини, в июле 2016 Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг повысила требования к минимальному капиталу ломбарда с 200 тыс. гривен до 500 тыс. гривен.