ЕС разочарован медленным прогрессом Украины в реформе законодательства о правах интеллектуальной собственности

Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства ЕС в Украине, передают Українські Новини.

"8 июня ЕС и Украина провели встречу для оценки прогресса Украины в проведении реформы законодательства в области прав интеллектуальной собственности. Хотя встреча вызвала значительный интерес среди заинтересованных сторон, ее результат не является обнадеживающим", - сказано в нем.

Отмечается, что с момента вступления в силу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли прошло 18 месяцев, однако правительство до сих пор не подало на рассмотрение в Верховную Раду большинство законопроектов, которые Украина обязалась принять в соответствии с условиями зоны свободной торговли.

Согласно сообщению, еще в 2015 году эксперты ЕС, работая вместе с украинской властью, подготовили соответствующие законопроекты.

Однако они до сих пор находятся на рассмотрении Министерства экономического развития и торговли.

Украинская сторона обещала в сентябре направить в Раду пакет из 4 законов (об организации коллективного управления, создании национального офиса интеллектуальной собственности, о патентах на изобретения и полезные модели; об авторском праве и смежных правах) и эти законы будут основаны на законопроектах, подготовленных экспертами ЕС.

Также отмечается, что ЕС не был ознакомлен с соответствующими 4 законами.

Указано, что существующая ситуация с организациями коллективного управления наносит непоправимый вред законным интересам тысяч местных и международных правообладателей.

Также ЕС считает, что современное законодательство Украины не содержит адекватных норм для обеспечения эффективного соблюдения прав интеллектуальной собственности.

Отмечается, что принятие Украиной законов в соответствии с обязательствами, взятыми в рамках зоны свободной торговли, могло бы помочь ей теснее интегрироваться в мировую систему торговли, привлечь иностранные инвестиции и предотвратить дальнейшие значительные потери со стороны правообладателей.