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Рада отклонила проект изменений в Бюджетный кодекс в части медреформы
14:26 08.06.2017 |
Верховная Рада отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", при голосовании за документ в первом чтении инициатива не набрала 226 минимально необходимых голосов народных депутатов.
Парламентарии также не поддержали направление проекта закона в профильный комитет на доработку, а также возвращение его субъекту внесения.
Проект изменений в Бюджетный кодекс №6329 идет в комплексе с законопроектом №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, которые реформируют порядок финансирования медицинской помощи в Украине.
"Это технический законопроект, который даст возможность воплотить 6327, который приняли за основу", - сказала и.о.министра здравоохранения Уляна Супрун при рассмотрении проекта медреформы в парламента на пленарном заседании в четверг.
В частности, законопроект №6329 предусматривает отмену медицинской субвенции.
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