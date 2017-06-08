Рада отклонила проект изменений в Бюджетный кодекс в части медреформы

Верховная Рада отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", при голосовании за документ в первом чтении инициатива не набрала 226 минимально необходимых голосов народных депутатов.

Парламентарии также не поддержали направление проекта закона в профильный комитет на доработку, а также возвращение его субъекту внесения.

Проект изменений в Бюджетный кодекс №6329 идет в комплексе с законопроектом №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, которые реформируют порядок финансирования медицинской помощи в Украине.

"Это технический законопроект, который даст возможность воплотить 6327, который приняли за основу", - сказала и.о.министра здравоохранения Уляна Супрун при рассмотрении проекта медреформы в парламента на пленарном заседании в четверг.

В частности, законопроект №6329 предусматривает отмену медицинской субвенции.