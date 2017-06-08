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Рада в 1-м чтении одобрила проект медреформы в части государственных фингарантий предоставления медуслуг
14:18 08.06.2017 |
Верховная Рада приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который является частью медицинской реформы.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в первом чтении законодательную инициативу поддержали 227 депутатов на пленарном заседании в четверг.
Согласно законопроекту, гражданам будет предусмотрен гарантированный пакет и лекарственных средств за счет государственного бюджета.
В нем также предусмотрено, что разработку стандартов медицинской помощи, проведение оценки медицинских технологий, аккредитацию учреждений здравоохранения будет осуществлять специализированное государственное некоммерческое агентство в порядке, установленном Кабинетом министров.
Проект закона содержит требования к клиническим установкам (сегодня это - клинические протоколы).
Как отметила глава профильного комитета по вопросам социальной политики Людмила Денисова, из госбюджета будут оплачивать предоставление экстренной, первичной и паллиативной медицинской помощи гражданам.
"Стандарты лечения. Мы переходим на международные стандарты лечения и диагностики... национальная служба здоровья, оператора которой создаем, которая будет оплачивать с казначейских счетов больнице, которую выбрал человек и где ему предоставили качественные услуги. Это - принцип "деньги идут за пациентом", - сказала и.о.министра здравоохранения Уляна Супрун, представляя проект медицинской реформы в парламенте в четверг.
Как сообщалось, Верховная Рада во вторник включила в повестку дня сессии законопроекты о медицинской реформе №6327 и №6327-1, №6329 и №6329-1. Законопроекты №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" и №6329 "О внесении изменений в государственный бюджет Украины о финансировании охраны здоровья" внесены в Верховную Раду Кабинетом министров; альтернативные законопроекты №№6327-1 и 6329-1 внесены народными депутатами.
Проект медицинской реформы предусматривает введение официальной сооплаты за медицинские услуги вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи начиная с 2018. Согласно пояснительной записке, реформа финансирования отрасли продлится с 2018 по 2021 год.
Законопроект направлен на сокращение доли неформальных частных платежей за медицинские услуги. Также законопроект предусматривает переход на закупку медицинских услуг через единого национального заказчика с 2018 года. Согласно расчетам авторов законопроекта, доля расходов за счет официальной сооплаты к 2021 году достигнет 13,3% от общего объема расходов отрасли здравоохранения.
"Введение официальной сооплаты за медицинские услуги предлагается начать постепенно, с поэтапным увеличением доли соответствующих поступлений по мере расширения услуг вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, предоставляемых по новому принципу", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Расчеты авторов законопроекта основаны на прогнозном объеме расходов на здравоохранение за счет государственного и местных бюджетов, а также частных платежей населения (неформальных платежей и официальной сооплаты) на период введения реформы финансирования отрасли (2018-2021 гг).
Ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун выразила надежду, что парламент в четверг примет в первом чтении законопроекты, касающиеся медицинской реформы. Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Бeрeзeнко выразил уверенность, что в этот день указанные законопроекты будут проголосованы в первом чтении, а 22 июня с доработкой комитетов будут проголосованы в целом.
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