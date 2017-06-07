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Порошенко подписал закон о введении обязательной 75% доли украинского языка на ТВ
Президент Украины Петр Порошенко во сообщил, что подписал закон, который устанавливает обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в объеме 75% от общего объема.
"Спасибо представителям СМИ за предложения о введении квот и возвращении украинского языка в украинские медиа. Это их инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали и я имел большое удовольствие и большую честь подписать соответствующий закон", - написал П.Порошенко в своей странице в Фейсбук во вторник вечером.
По словам главы государства, этим решением украинский язык стал защищен в Украине. "Никто не против, чтобы с экранов телевидения звучали другие языки, но недопустимо, чтобы доля украинского языка на любом украинском канале составляла 15, 20, 25%", - подчеркнул П.Порошенко.
Как сообщалось, Верховная Рада Украины 23 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект, который устанавливает обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в объеме 75% от общего объема.
Проект закона №5313 о внесении изменений в некоторые законы о языке аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации предусматривает, что в недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной или региональной категории вещания передачи и фильмы на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Для телерадиоорганизаций местной категории вещания - 60% передач и фильмов на государственном языке в тех же промежутках времени.
Закон вносит изменения в законы "О телевидении и радиовещании", "О культуре" и "Об основах государственной языковой политики". Закон также устанавливает санкции к телеорганизациям за нарушение его норм - штраф в размере 5% общей суммы лицензионного сбора. Закон вступит в силу через четыре месяца со дня его опубликования.
23 мая руководитель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар пояснила, что произведенный в Украине русскоязычный телевизионный продукт будет в течение одного года и 4 месяцев засчитываться в украиноязычную квоту для телеканалов.
"Закон (о квотах на украинском телевидении - ИФ) после подписания вступит в силу через 4 месяца. Но в течение года произведенные в Украине программы могут засчитываться в украинскую квоту, даже если они на русском языке, чтобы каналы могли перейти на украинский язык", - сказала она.
При этом политик подчеркнула, что речь идет не о российском продукте, а только о произведенном в Украине русскоязычном контенте. Кроме того, по ее словам, закон предусматривает, что все фильмы на иностранном языке в Украине должны быть продублированы или озвучены на государственном языке, за исключением советских фильмов. Таким образом, эти фильмы не будут переводить на украинский язык, однако их не будут засчитывать в украиноязычную квоту для телеканалов.
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