Рада намерена установить механизм стратегическо-экологической оценки

Верховная Рада Украина намерена установить механизм стратегическо-экологической оценки и усилить охрану окружающей природной среды во время планирования хозяйственной деятельности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект о статегическо-экологической оценке (№6106) в первом чтении проголосовал 231 народный депутат на пленарном заседании во вторник.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью данного проекта закона является установление сферы применения и порядок осуществления стратегическо-экологической оценки, механизм проведения трансграничных консультаций, информирование при принятии решений и мониторинг влияния выполнения документов государственного планирования на окружающую среду.

Законопроект предусматривает установление механизма стратегическо-экологической оценки и внесения изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение охраны окружающей природной среды во время планирования общественного развития и хозяйственной деятельности с учетом приоритетности факторов влияния на окружающую среду, в том числе здоровья населения, обеспечение существования экосистем в процессе принятия стратегических решений.

