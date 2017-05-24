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Рада намерена установить механизм стратегическо-экологической оценки
20:49 23.05.2017 |
Верховная Рада Украина намерена установить механизм стратегическо-экологической оценки и усилить охрану окружающей природной среды во время планирования хозяйственной деятельности.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект о статегическо-экологической оценке (№6106) в первом чтении проголосовал 231 народный депутат на пленарном заседании во вторник.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью данного проекта закона является установление сферы применения и порядок осуществления стратегическо-экологической оценки, механизм проведения трансграничных консультаций, информирование при принятии решений и мониторинг влияния выполнения документов государственного планирования на окружающую среду.
Законопроект предусматривает установление механизма стратегическо-экологической оценки и внесения изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение охраны окружающей природной среды во время планирования общественного развития и хозяйственной деятельности с учетом приоритетности факторов влияния на окружающую среду, в том числе здоровья населения, обеспечение существования экосистем в процессе принятия стратегических решений.
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