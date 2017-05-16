Рада отправила законопроект о ЖКХ в профильный комитет для подготовки ко повторному второму чтению

Верховная Рада Украины отправила в профильный комитет для подготовки ко повторному второму чтению законопроект " О жилищно-коммунальных услугах" (№1581-д согласно регистрации 2015 года, №1852 согласно регистрации 2017 года). За такое решение во вторник проголосовало 232 народных депутата.

"Этот законопроект является чрезвычайно серьезным и комплексным законом, который должен урегулировать отношения между потребителями и всеми исполнителями услуг в жилищно-коммунальной сфере: и с управителями, и с водоканалами, и с теплоэнерго, и с газо- и энергопоставляющими компаниями, и с компаниями по вывозу мусора. Это чрезвычайно важный для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Украины законопроект", - отметила заместитель главы комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак (фракция "Самопомич").

Законопроект предусматривает право потребителя на уменьшение размера платы за ЖКХ в случае их не предоставления, предоставления в неполном объеме или снижение их качества.

Согласно законопроекту, потребитель также имеет право не оплачивать стоимость коммунальных услуг (кроме поставок тепловой энергии), если он ими не пользуется (при отсутствии оборудования учета) за период временного отсутствия в жилом помещении (другом объекте недвижимого имущества) более 30 календарных дней при условии документального подтверждения в соответствии с условиями договоров при предоставлении коммунальных услуг.

